Коронавирус бьет не только по пожилым: почти половине пациентов на ИВЛ менее 40 лет

29.03.2020, 20:42, Новости дня

Среди новых заболевших в Москве за последние сутки 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Принято считать, что коронавирус грозит в первую очередь пожилым людям – тяжелее последствия, больше смертельных случаев. Но не стоит сбрасывать со счетов сегодняшнюю информацию от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В больнице №40 в Коммунарке около 40% людей с COVID-19, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), это пациенты младше 40 лет.

Оперштаб также сообщает, что 45% больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, а 15% — моложе 40 лет.

«Эти данные подтверждаются и примерами других стран», – подчеркивает оперштаб. Недооценивать коронавирус не стоит. Поэтому в оперштабе напоминают, что оставаться дома нужно всем москвичам, любого возраста.

Чтобы призвать оставаться дома пожилых пассажиров, московский метрополитен даже временно переназвал две станции.

Ране стало известно, что за сутки в Москве заболели 270 человек. В числе заболевших – 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 – старше этого возраста и 13 детей. Всего в России заражено свыше полутора тысяч человек.

Тем временем москвичи жалуются, что ярмарки выходного дня продолжают работать, несмотря на ограничительные меры.