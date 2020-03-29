В Москве введен в действие обязательный режим самоизоляции – что это значит?

29.03.2020, 20:42, Новости дня

Выходить из дома можно лишь в случае острой необходимости.

В Москве и Подмосковье с 30 марта начинает действовать всеобщий режим самоизоляции, который ранее распространялся лишь на людей старше 65 лет.

Что это включает в себя:

Покидать квартиру москвичам можно лишь в случаях:

обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,

необходимости вынести мусор.

Отныне москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение составляют поездки на такси.

Все магазины и другие организации обязаны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования – нанести разметки или установить специального режима посещения (например в «Пятерочках» уже действуют «часы для пенсионеров»).

Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей.

Людям с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты будут выдавать бесплатно.

Запрета на въезд и выезд из Москвы пока нет.

В России на 29 марта насчитывается 1534 зараженных, их них 1014 приходится на Москву. Смертельных случаев в стране восемь.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в больнице Коммунарки в Москве около 40% пациентов на ИВЛ это люди до 40 лет.