Филиппины: в результате крушения самолета погибли восемь человек

29.03.2020, 20:31, Новости дня

Медицинский эвакуационный самолет, вылетавший из столицыФилиппин в Японию, загорелся в конце взлетно-посадочной полосы. По сообщениям властей, в результате аварии в воскресенье все восемь человек, которые находились на борту, погибли.

«К сожалению, никто из пассажиров не выжил», – заявило Управление Международного аэропорта Манилы. Самолет авиакомпании Lion Air должен был доставить пациента и сопровождающего, а также врачей, в токийский аэропорт Ханэда.

«Восемь пассажиров на борту включали бортового медика, медсестру, врача, трех членов экипажа, пациента и его сопровождающего», – написал в «Твиттере» сенатор и глава филиппинского Красного Креста Ричард Гордон.

Неизвестно, был ли пациент болен коронавирусом COVID-19. На видео с места аварии можно увидеть огромные клубы дыма, поднимающиеся в конце ВПП.