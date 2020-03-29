Фаучи: от коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев

29.03.2020, 20:31, Новости дня

Главный эксперт американского правительства по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи в воскресенье высказал предположение, что в результате пандемии коронавируса может умереть более 100 тысяч американцев, что в 50 раз больше количества летальных исходов на текущий момент.

Фаучи заявил CNN, что число заболевших COVID-19 может «исчисляться миллионами». В настоящее время, по официальным данным, в стране подтверждено 124 тысячи случаев заражения и 2100 летальных исходов, но оба показателя стремительно увеличиваются с каждым днем.

Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, и доктор Томас Инглсби, директор Центра медицинской безопасности в Университете Джонса Хопкинса, отвергли предположения президента Дональда Трампа, что рекомендации оставаться дома и соблюдать социальное дистанцирование для предотвращения распространения коронавируса могут быть ослаблены.

Несколько дней назад Трамп предположил, что американский бизнес «рванет вперед» к Пасхе, которая отмечается в США через две недели. Фаучи сказал, что поддержит ослабление мер по борьбе с вирусом в менее пострадавших регионах страны только в случае появления расширенных возможностей тестирования для мониторинга ситуации в этих районах. Но сейчас, по его словам, ситуация «немного рискованная».

Срок первоначальных рекомендаций по соблюдению социального дистанцирования завершается в понедельник, но Иглсби заявил, выступая по телеканалу Fox News: «Я совершенно не думаю, что мы подошли к тому моменту, [когда ограничения дали ощутимый эффект]. Мы должны твердо соблюдать меры социального дистанцирования».

Эпидемия коронавируса в США развивается устрашающими темпами: чтобы количество летальных случаев перевалило за тысячу, потребовалось более месяца, но отметка в 2 тысячи была преодолена уже через два дня после этого.

На прошлой неделе Трамп предположил, что страна вскоре сможет вернуться к работе, продолжая «соблюдать социальное дистанцирование и мыть руки». Отвечая на вопрос, будет ли это жизнеспособной стратегией, Инглсби сказал: «Не думаю». По его словам, если американцы, миллионы которых работают из дома или отправлены в неоплачиваемые отпуска, вернутся на работу слишком быстро, коронавирус будет распространяться «широко и агрессивно». «Нам действительно нужно придерживаться взятого курса», –добавил он.

По словам Инглсби, любые послабления мер защиты против коронавируса должны приниматься в зависимости от обстановки. Он подчеркнул, что ему неясно, когда введенные ограничения возымеют достаточный эффект, чтобы жизнь в США начала постепенно возвращаться к нормальной.

Вице-президент Майк Пенс, возглавляющий рабочую группу Трампа по борьбе с коронавирусом, заявил Fox News в отдельном интервью, что в ближайшие дни представит президенту данные о распространении заболевания.

«Мы откроем нашу страну, как только сможем сделать это ответственно», – сказал Пенс. В то время, как число подтвержденных случаев коронавируса стремительно растет, Пенс заявил, что «американцев должно ободрить» то, что из сотен тысяч людей, которые сдали анализ на вирус в США, только у 10 процентов тест дал положительный результат.

В субботу Трамп высказал идею введения карантина в Большом Нью-Йорке, который включает некоторые районы штатов Нью-Джерси и Коннектикута, но не стал развивать эту идею. Вместо этого представители органов здравоохранения призвали жителей мегаполиса оставаться дома и соблюдать социальное дистанцирование, то есть находиться, по меньшей мере, в двух метрах друг от друга.

В пятницу Трамп подписал закон о мерах экономического стимулирования объемом 2 триллиона долларов для улучшения экономической ситуации в стране, серьезно пострадавшей от эпидемии.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил Fox News, что он оставит вопрос о сроках полного открытия страны на усмотрение «медицинских специалистов». Тем не менее, отметил он, денежная помощь бизнесу и примерно 90 процентам американских семей может вернуть экономическое здоровье стране к июлю-сентябрю, хотя период с апреля по июнь будет непростым. Некоторые экономисты утверждают, что США уже соскользнули в рецессию и вскоре могут столкнуться с 20-процентным уровнем безработицы и 24-процентным спадом экономики, самой большой в мире. «Я не знаю, какими будут эти цифры», –сказал Мнучин. При этом он предположил, что в течение нескольких месяцев в стране произойдет «очень большой» экономический рост и будут «низкие показатели» безработицы.

«Мы убьем этот вирус», –сказал он.