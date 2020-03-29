Учёные рассказали, как происходит отёк лёгких и о причинах данного явления

29.03.2020, 20:30, Разное

Отёк лёгких не является редким диагнозом, но возникает он по разным причинам. Учёные рассказали, как происходит этот процесс, и назвали причины данного явления.

В первую очередь медики отметили, в связи с чем бы не начал развиваться отёк лёгких – это очень опасно не только для здоровья, но и для жизни. Если человек столкнулся с симптомами данного явления, нужно в кратчайшие сроки вызвать врача. В общем же данный недуг делится на кардиогенный и некардиогенный. В первом случае причиной развития нарушения являются проблемы с работой сердечно-сосудистой системы. В списке наиболее распространённых сердечных проблем, приводящих к отёку значится дисфункция коронарной артерии, повреждение миокарда, расстройство работы сердечного клапана, а также гипертония. В большинстве случаев сердце начинает медленнее перекачивать кровь. Тем не менее, спровоцировать опасную ситуацию может удушение или вдыхание продуктов горения, различные вирусные инфекции, тромбоэмболия легочной артерии, некоторые лекарственные препараты, травма или инфекция и нахождение на большой высоте.

Учёные отмечают, отёк лёгких связан с заполнением маленьких воздушных мешочков жидкостью. Именно в них происходит процесс поглощения кислорода и удаления углекислого газа. Если же они заполнены водой, дыхание существенно затрудняется. При этом врачи отмечают, произойти это может как очень быстро, так и в течение длительного периода, но в любом случае угроза серьёзная, и при её возникновении нельзя обойтись без участия медиков.