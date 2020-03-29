 

Германия осудила ракетные испытания КНДР

29.03.2020, 20:30, Новости дня

Правительство Германии осуждает очередные ракетные запуски, которые КНДР провела со своей территории, и призывает Пхеньян вернуться к обязательствам и переговорам с США, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

«Серией нарушающих международное право ракетных испытаний с начала месяца КНДР вызывающе нарушает свои обязательства по резолюциям СБ ООН», – приводит РИА «Новости» заявление МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян «во времена, когда востребованы международная солидарность и сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса» создает угрозу для безопасности «безответственным образом».

Германия призывает Северную Корею соблюдать обязательства, отказаться от проведения дальнейших испытаний баллистических ракет, а также принять предложение США о возобновлении прерванных КНДР переговоров.

В воскресенье Северная Корея произвела пуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Около недели назад КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В начале марта КНДР произвела запуск трех снарядов, а также сообщила о проведении учений дальнобойной артиллерии.



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