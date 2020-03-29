 

Google представила инструкцию «ИИ для чайников»

29.03.2020, 20:30, Разное

Американская корпорация Google выпустила инструкция, в которой дала ряд определений искусственного интеллекта для незнающих. Помогали ей в этом научные сотрудники Оксфордского института интернета.
Искусственный интеллект и нейросети ныне обрели большую популярность в мире. Они смогли изменить полностью представление людей о привычных вещах. При этом многие по-прежнему не знают азов ИИ, поэтому компания Google совместно с учеными из Оксфорда дала 26 определений технологии. Инструкцию уже прозвали «ИИ для чайников», в ней имеются статьи, по одной на каждую букву алфавита. Авторы проекта утверждают, что пользователям интересно, как работают нейросети, и зачем землянам данное изобретение.

Юзерам предоставили для изучения графические изображения с небольшим по объему объяснением. Можно также выбрать любую тематику по отдельности и больше узнать об интересующем вопросе. К примеру, символ F расскажет про фейки в генерации нейросети, D отвечает за набор данных, а Y пояснит, что ИИ не сможет осознать уникальность каждого человека на планете.



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