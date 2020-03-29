Ученые рассказали, чем питались люди каменного века

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29.03.2020, 20:12, Новости дня

Наскальные рисунки со сценами охоты дают повод предположить, что древние люди каменного века питались исключительно мясом. Но ученые выяснили, что не совсем так.

Выяснилось, что в рационе людей каменного века присутствовали и растительные продукты. Растения, которые богаты крахмалом, помогали людям выживать в непростых условиях и были важной частью рациона. Многочисленные исследования показывают, что древние люди на постоянной основе употребляли клубни кувшинки, зерна родственников пшеницы и ячменных трав.

Ученые предполагают, что зерна могли употребляться зелеными. Клубни же подвергались термической обработке, ведь в сыром виде они токсичны и опасны для жизни.



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