Ученые рассказали, чем питались люди каменного века

29.03.2020, 20:12, Новости дня

Наскальные рисунки со сценами охоты дают повод предположить, что древние люди каменного века питались исключительно мясом. Но ученые выяснили, что не совсем так.

Выяснилось, что в рационе людей каменного века присутствовали и растительные продукты. Растения, которые богаты крахмалом, помогали людям выживать в непростых условиях и были важной частью рациона. Многочисленные исследования показывают, что древние люди на постоянной основе употребляли клубни кувшинки, зерна родственников пшеницы и ячменных трав.

Ученые предполагают, что зерна могли употребляться зелеными. Клубни же подвергались термической обработке, ведь в сыром виде они токсичны и опасны для жизни.