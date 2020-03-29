Подростка “футболили” до смерти: система американской медпомощи задыхается

29.03.2020, 20:10, Новости дня

Америка перехватила у Италии печальную пальму первенства по числу заболевших коронавирусом. В Штатах заразились более 100 тысяч человек. Страна — на карантине. И как следствие — глубочайший экономический кризис. Лишь за одну неделю 3,5 миллиона американцев обратились к властям за пособием по безработице. Абсолютный рекорд. И все чаще звучат прогнозы о наступлении в США новой Великой депрессии.

Таков контекст идущей президентской гонки, где еще пару месяцев назад Дональд Трамп планировал легко победить. Теперь не все так очевидно. Результаты во многом будут зависеть от успехов администрации Трампа в борьбе с коронавирусом и от того, сколь быстро ему удастся реанимировать экономику.

Попав в цейтнот, Трамп идет ва-банк — грозится снять карантин и "перезапустить" страну уже через две недели — к западной Пасхе. Трамп отрицает опасность разгоревшейся пандемии и заявляет, что "лекарство не должно быть опаснее самой болезни".

Сирены скорых на опустевших от страха улицах звучат особенно жутко. Тревожное эхо несется по городу, хотя реанимобилям дороги сейчас не с кем делить. Попрятались по домам те, кто мог.

Десяток палаток между Белым домом и Госдепартаментом. Сводки об эпидемии их обитатели узнавали по радио, пока батарейки не сели. Для американских бродяг эпидемия опаснее всего. Полмиллиона человек живут на улице — им негде мыть руки и лечиться не за что.

В Калифорнии 17-летнего подростка с коронавирусом и без страховки "футболили" из одной больницы в другую. Он умер. Задыхается сама система американской медпомощи. Медсестры защитные костюмы шьют из мешков для мусора.

"Нам пришлось складывать тела умерших пациентов в прицеп с холодильной камерой. Мы боремся сейчас за то, чтобы нам выделили еще хотя бы несколько аппаратов искусственной вентиляции легких", — рассказал один из врачей.

Штаты готовятся к худшему. Призывают резервистов, в городах — войска национальной гвардии. Палаты два на два, где вместо стен занавески, "нарезают" в выставочных залах. Больничных коек не хватает настолько, что в порты городов заходят плавучие госпитали ВМС.

Северо-восток — самая горячая точка на карте США. В Нью-Йорке каждый третий тест на коронавирус – положительный.

"Некоторые люди хотели, чтобы в Нью-Йорке был введен карантин, ведь это самая проблемная точка для нас. НЙ, Нью-Джерси, может быть еще пара мест. Я обдумываю введением карантина там", — сообщил Дональд Трамп.

От идеи карантина Трамп позже отказался, власти лишь рекомендовали жителям ряда штатов не ездить по стране. Обсуждается возможность прервать внутреннее авиасообщение. Общественный транспорт в городах уже останавливают.

Закрыты пока лишь 19 из 90 станций вашингтонского метро. Поезда на них не останавливаются и проезжают мимо. Дело в том, что сейчас станции нужно дезинфицировать по несколько раз в день, а рабочих рук не хватает. Часть сотрудников метро — на карантине потому, что у их коллег выявлен коронавирус. Заболели не только машинисты метро. Болеют еще пожарные, полицейские, педагоги.

Пентагон хватается за голову. Коронавирус "поразил" авианосец "Теодор Рузвельт". Корабль заходил в порт Вьетнама, и вирус теперь минимум у 30 членов экипажа. Всего в армии США — около 300 подтвержденных случаев.

"По мере распространения этого вируса мы, очевидно, будем видеть, как он все больше и больше поражает людей в наших рядах. Он может оказать некоторое влияние на боеготовность", — сказал министр обороны США Марк Эспер.

С коронавирусом слегли сразу 5 конгрессменов. Но больничные и удаленка не помешали оперативно принять закон для борьбы с коронавирусом. Заразу признали стихийным бедствием и выделил на борьбу с ней больше 2 триллионов долларов.

Пакет мер беспрецедентный, но и с подобным страна еще не сталкивалась. По опросам, эпидемия оставила без работы 25% американцев.

Бесплатные обеды — подарок от таких же безработных. В холодильниках закрывшихся ресторанов осталось много продуктов. Неравнодушие объединились и готовят из них наборы для уволенных сотрудников гостиниц и кафе, музеев и стадионов.

Вынужденно оставшись дома, американцы больше заказывают товаров онлайн. И это — тоже возможность малому бизнесу выжить. Заскучавшие на карантине чаще покупают алкоголь и пластинки.

Джин Мелкисетян работает на себя и дает работу еще семерым. Не сократил никого пока. "У нас не прекращаются арендные платежи, мы пытаемся сохранить персонал, чтобы он мог оплатить свои кредиты, прокормить себя. Но пока у нас нет никакой поддержки от властей. Мелкий бизнес навряд ли что-то получит. Все, как и раньше, уйдет авиакомпаниям, банкам, тем, у кого и так много денег. Я, конечно, хотел бы хоть что-то получить, но не рассчитываю", — признался Джин.

Господдержку уже запросили авиагиганты, которые все больше "уходят в штопор" от сокращения полетов. Летящая в пропасть экономика Трампу перед выборами ни к чему. Берет управление на себя. Число зараженных зашкаливает, а президент говорит: к 12 апреля страна должна быть на работе.

"Мы теряем тысячи и тысячи людей в год от гриппа. Мы не "выключаем" страну. Мы теряем гораздо больше в автомобильных авариях. Мы не звоним в автомобильные компании и не говорим: прекрати делать машины. Мы должны вернуться к работе", — уверен Трамп.

Заряд оптимизма получили рынки и немного поднялись. Подросли и рейтинги Трампа, работу которого одобряют 49% американцев. Эпидемия — испытание для его президентства. Шанс переизбраться будет, если страна быстро поправится и на улицах американских городов снова зазвучит жизнь, а не только воющие сирены.

Текст:

"Вести недели"