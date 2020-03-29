Самое большое число предзаказов на Tesla Cybertruc оформили в США

29.03.2020, 20:09, Разное

США попали на первую позицию по предварительным заказам на новый автомобиль Tesla Cybertruck. Об этом свидетельствует специальная статистика государств с самым большим количеством запросов.

Сотрудники американской компании Tesla ранее рассказали, что на электрический пикап Cybertruck оформили больше 250 тысячи предзаказов. Такая информация прозвучала в конце осени прошедшего года, но о показателях на сегодняшний день точных данных нет. Согласно некоторым оценкам, в действительности это количество превышает полмиллиона клиентов.

Рейтинг, которым располагает издание speedme.ru, свидетельствует, что США оказались на первой позиции по предзаказам. Далее находится соседняя Канада, что не удивительно для специалистов в автомобильной отрасли. Известно и то, что жители большей части европейских государств предпочитает не пикапы, в связи с чем внесение в список Германии, Великобритании и Франции стало для них сюрпризом.