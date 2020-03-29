Сергей Собянин ввел новые вынужденные меры усиления режима самоизоляции в Москве

29.03.2020, 20:09, Разное

Сергей Собянин озвучил информацию о новых вынужденных мерах усиления режима самоизоляции в Москве. Мэр столицы РФ подписал указ о дополнительных ограничениях, призванных не допустить распространения COVID-19.

Сергей Собянин отметил, специалисты провели анализ складывающейся эпидемиологической обстановки, и пришли к выводу, что благодаря режиму самоизоляции удалось на две трети сократить число контактирования граждан. Тем не менее, этого не достаточно, а потому уже с 30 марта вступают в силу новые требования.

В первую очередь – это усиление домашнего режима. Он вводится для всех жителей, независимо от возраста. Теперь покинуть свою квартиру люди могут только для обращения за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу, если это разрешается, совершении покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке, выноса бытового мусора и выгула домашнего животного. Это можно будет осуществлять не дальше, чем на 100 метров от жилища. В скором будущем будут введены специальные пропуски для категории граждан, которым разрешат передвижение по городу. Кроме того, через несколько дней развернут специальную умную систему для контроля соблюдения домашнего режима.

При этом отдельно отмечается, данные меры не ограничивают прав граждан на выезд и въезд в Москву, речь идёт лишь попытке снизить число контактов между горожанами. Ещё одним ограничением является введение дистанции между людьми. В общественных местах и транспорте нельзя находиться друг к другу ближе, чем на расстоянии 1,5 метра. В торговых сетях руководство вскоре нанесёт специальную разметку, позволяющую соблюдать новые требования.

Не мене важным пунктом является перевод москвичей с лёгкой формой COVID-19 на домашнее лечение. В качестве меры они будут получать лекарственные препараты, которые станут доставлять при помощи машин скрой помощи. Их также будут выдавать и всему медицинскому персоналу, принимающему участие в уходе за пациентами.

Уже очевидно, из-за введённых мер, многие люди лишатся возможности зарабатывать на жизнь, а потому все безработные получат единую стипендию в размере 19,5 тысяч рублей. Данные выплаты будут начисляться без оформления заявлений.

Пятым пунктом идёт приостановка срока действия проездных билетов в общественном транспорте на срок, соответствующий действию периода самоизоляции. Пропущенные дни автоматически добавятся после.