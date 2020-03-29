Мнение: Коронавирус против демократии, полицейские государства и заразительный терроризм

29.03.2020, 20:03, Разное

1. Демократия в опасности. Эпидемия коронавируса привела к ограничению прав и свобод людей, в первую очередь свободы передвижения. Более того, в США карантин и самоизоляция людей напрямую блокируют работу демократических институтов:

https://lenta.ru/news/2020/03/24/threat/

Пандемия коронавируса представляет собой угрозу не только для населения различных стран, но и для действующих в них демократических институтов. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, органам власти по всему миру приходится изобретать и внедрять новые правила работы и механизмы принятия решений, поскольку они не могут нормально функционировать по старым правилам из-за жестких ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, создавая таким образом угрозу для существования демократии как таковой. Так, работа парламентов в некоторых странах уже застопорилась из-за отсутствия достаточного для кворума числа присутствующих и невозможности быстро утвердить процедуру удаленного голосования. Например, в США как минимум пять сенаторов от Республиканской партии находятся на карантине, в результате чего сенат Конгресса США не может утвердить законопроект о дополнительном стимулировании экономики страны в условиях пандемии. При этом для одобрения законопроекта, позволяющего удаленное голосование, числа присутствующих в зале сенаторов также недостаточно.

В России, как мы помним, эпидемия привела к откладыванию голосования по поправкам в Конституцию.

Представьте, что вялотекущий карантин затянется на месяцы или даже годы. Авторитет демократии в таких условиях неизбежно снизится. Тем более, что авторитарные страны, вроде Китая, пока что показывают значительно большую эффективность в борьбе с эпидемией.

2. Как пишет «Орда Мордора», речь идёт уже не просто об отступлении демократии, а о триумфе идеи полицейского государства, которое жёстко ограничивает и наказывает своих граждан:

https://tlg.name/orda_mordora/4078

Италия ужесточает штрафы за нарушение карантина до 3,000 евро. Через один Атлантический океан от неё бразильская полиция разгоняет отдыхающих на пляже вертолётом, потому что не время сейчас валяться на пляже. Время сидеть дома и работать удалённо от офиса – впервые за долгое время не только мыслями, но и телом.

А мы уже снова в Европе, где испанская полиция жестко винтит любительницу джоггинга, которая слёзно просит о помощи, но в ответ с балконов окружающих домов слышит лишь оскорбления в свой адрес.

Британия. Нельзя собираться больше двух, иначе полиция имеет право вас задержать. Индия. Полиция в рамках борьбы с эпидемией разгоняет протестующих в Нью-Дели, которые с начала декабря выражали несогласие с новым законом о гражданстве, притесняющем мусульманское меньшинство. Дубаи. Арестована женщина, призывавшая игнорировать официальный карантин. США. В Орландо арестован мужчина, нарушивший комендантский час, введённый по мотивам covid-19. Иордания. За то же нарушение арестованы 1,600 человек. Франция. С 17 марта, буквально за неделю выписано под 40 тыщ штрафов за нарушение правил эпидембезопасности, СМИ пишут о сотнях задержанных.

Мы могли бы ещё долго перечислять, но вы уже, наверное, догадались, к чему мы ведём. К ирониям жизни.

Дорогие друзья, мы с вами внезапно очутились в мире, в котором едва ли не каждое государство вдруг стало полицейским. Полицейские государства по все стороны всех океанов в кратчайшие сроки наделили себя правом оштрафовать вас, задержать и, если понадобится, арестовать на длительный срок, впаяв вдогонку ещё более крупный штраф для усиления воспитательного эффекта.

Полицейские государства по всему миру загоняют людей в квартиры, ограничивая свободу передвижения. Заставляют их носить медицинские маски и респираторы. Отнимают льготные проезды в общественном транспорте. Да что там, в иных случаях даже собаку проще приучить пользоваться унитазом дома, чем выгулять её с риском для собственного кошелька и здоровья. Здоровья и кошелька, простите.

И смотрите.

Ирония раз. Совершенно неожиданно – граждане сегодня отнюдь не против полицейских государств. Гражданам хватило буквально пары недель теле- и онлайн-репортажей из Европы, чтобы соскучиться по более высоким и эффективным формам общественной организации и наперегонки побежать отдавать личные права и свободы в руки тех самых госорганов, к которым они привыкли относиться меметично и снисходительно.

Ирония два. Граждане, в том числе либеральные, сегодня сами просят государство быть пополицеистее. И в опросах на тему “что делать с игнорирующими отечественные санэпидемнормы туристами” даже прописывают пункт “расстреливать” (немало популярный, судя по результатам). И давить нещадно тех, кто ради личных хотелок и швабодок пренебрегают общественной безопасностью.

3. В России, к счастью, пока всё не настолько жёстко, как в других странах. Однако и у нас идёт ужесточение мер – если вы заразите кого-то коронавирусом, нарушив карантин, вас могут объявить террористом:

https://lenta.ru/news/2020/03/25/intentional/

Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводит ТАСС в среду, 25 марта.

По его словам, эти поправки подготовят ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение карантина, который был внесен в Госдуму 25 марта.

Речь идет об умышленном причинении смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения карантина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по госстроительству и законодательству. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.