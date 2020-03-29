Мнение: Натянутая струна

29.03.2020, 19:54, Разное

Состояние, в которое попала Россия в связи с параллельно разворачивающимися тремя кризисами – экономическим, политическим и эпидемиологическим – можно с уверенностью характеризовать как крайне неустойчивое. Ряд регионов и даже отдельных городов уже проводят мероприятия по закрытию и обособлению, обстановка стремительно суверенизуется. Если продолжать прятаться в кустах, чем обычно занят Путин во время любого кризиса, можно в один прекрасной момент проснуться и обнаружить, что контролируешь только дорогу от кровати до туалета. И то, если тебя туда сопровождают шесть охранников, как на "нормандской четверке" в Париже.

Долго держать натянутой струну невозможно, и скорее всего, в ближайшую неделю-две начнется попытка кризис разрешить. Эпидемия – вроде бы очень удобный момент, чтобы исключить из всех процессов народ, который можно загнать по квартирам под вывеской карантина. Поэтому объявление карантинных мероприятий в Москве, Петербурге и крупных городах, в которых потенциально уже набухают протесты, просто напрашивается. Выключить народ и заняться зачисткой друг друга – для номенклатуры сейчас самый благоприятный момент. Проблема в том, что удержать карантин будет крайне сложно. И затратно. Готовность к нему близка к нулю, а управляемость процессом – даже к отрицательным величинам.

Но делать что-то надо. Самопроизвольно процессы развиваются в направлении отчетливого распада страны на отдельные кластеры, и поделать с этим что-то крайне сложно. "Спасайся кто может" – это единственное, что могут предложить людям и регионам обанкротившиеся везде воры.

При этом совершенно не исключено, что вместо попыток удержания обстановки путинское окружение начнет банально вывозить имущество из страны. Пока еще есть что вывозить. Уже есть сообщения о самолетах, летящих в Англию с тоннами золота. Братва вполне может вывезти не только золотой запас, но и сокровища Гохрана, очистить музеи, запустить руки в ликвидные ценности. Просто раньше этим занимались менеджеры лопнувших банков, теперь то же самое будут делать менеджеры лопнувшей страны. Вероятность такого развития событий с каждым днем только повышается.

Не нужно ни малейших иллюзий – "после Путина" нам достанется ограбленная до нитки страна. С триллионными долгами и кабальными обязательствами. С уничтоженной армией, разложившимися правоохранительными органами, отсутствующими структурами управления. А учитывая, насколько быстро начинают разворачиваться события, мы всё это может увидеть буквально вот-вот. События происходят не только внезапно, но и очень быстро. Динамика такова, что мы реагируем на то, что было актуально еще вчера или позавчера. Человеческая психика – штука инерционная. Даже у тех, кто понимает происходящее.

Еще три месяца назад никто не мог даже предположить, что нынешняя ситуация будет выглядеть вот так. Понять, что будет еще через три месяца, под силу, наверное, только бабушке Ванге. Впрочем, в случае краха нынешнего режима это будет все равно самой оптимистической новостью, так как после этого у страны появится шанс. Шанс на будущее, которого сегодня у нас нет вообще.