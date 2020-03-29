 

Сергей Лазарев показал, как сын учит младшую сестру выговаривать его имя

29.03.2020, 19:53, Разное

Сергей Лазарев поделился с интернет-пользователями милым видео подросших детей. На нём сын исполнителя учит младшую сестру разговаривать.
На личной странице в Instagram Сергей Лазарев разместил небольшое видео из семейного архива. В кадре дети музыканта сидят рядом друг с другом и мило общаются: Никита учит младшую сестру Аню произносить его имя по слогам. Малышка внимательно слушает брата, смеется и даже пытается повторить то, что он просит. Однако, несмотря на все старания, у неё это не совсем получается.

Стоит отметить, что данный видеоролик Лазарев снял во время карантина. Он, как и многие звёзды российского шоу-бизнеса, вынужден был отменить свои предстоящие выступления до тех пор, пока ситуация с пандемией коронавируса не улучшится. Тем не менее, артист даже сейчас не прекращает работу над новым музыкальным материалом и концертной программой.

Под видео певец обратился к своим подписчикам с просьбой оберегать своих близких людей и стараться оставаться дома в опасное для здоровья время. За прошедшие сутки ролик посмотрели почти 454 тысячи интернет-пользователей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Королевские биографы рассказали, как принцесса Диана испортила принцу Чарльзу День святого Валентина

20.02 / Мнение: Ливия — суверенное, независимое и демократическое государство

26.02 / Врачи назвали длительность существования разных вирусов вне организма человека

17.03 / Камера авторегистратора засняла огромного бигфута среди заснеженных сосен

12.03 / На прощанье: Меган Маркл устроила закрытый прием в Букингемском дворце

04.03 / Елена Перминова, Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер, Рита Ора и другие на показе Miu Miu в Париже

18.02 / Медики рекомендуют по утрам съедать 10-30 граммов сала

18.02 / В Подольске женщина до смерти избила приемного 3-летнего сына

12.02 / Роза Сябитова рассказала о вредных привычках российских звезд шоу-бизнеса

25.02 / Российские ученые разработали эффективное лекарство против гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска