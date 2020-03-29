 

В Караганде подъезд дома с жильцами закрыли на замок из-за коронавируса

29.03.2020, 19:53, Разное

Врачи и полицейские заперли на амбарный замок подъезд одного из домов в Караганде с его жильцами. Причиной стало то, что проживающий там человек нарушил карантин и контактировал с заболевшим коронавирусом.
Подъезд жилого дома закрыт на две недели. Его жильцам пообещали доставлять продукты питания из магазина и вывозить мусор. У самого человека, который контактировал с подхватившим коронавирус, недомогания не обнаружили. Местные власти заявили, он не придерживался правил домашнего карантина, в связи с чем пришлось усилить меры и закрыть на замок парадное.

Областная администрация отметила, что не давала указания «замуровывать подъезд». Комментируя данную ситуацию, чиновники отметили, там в действительности всего лишь ремонтируют замок, а не заколачивают дверь. Жильцы уже обратились в прокуратуру и СМИ, требуя не ограничивать их в передвижении.



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