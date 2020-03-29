Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева устроила перед родами фотосессию без белья

29.03.2020, 19:53, Разное

Ольга Зуева опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram кадры из фотосессии без белья. Как оказалось, её возлюбленная Данилы Козловского устроила перед родами.

Недавно Ольга Зуева родила дочь, а потому подписчики ждут новых публикаций, связанных с малышкой. Тем не менее, знаменитость решила поделиться с фанатами эмоциями совсем другого плана. Избранница Данилы Козловского опубликовала пикантные кадры с фотосессию, в которой приняла участие ещё до появления на свет наследницы. В комментарии к представленным фотографиям актриса не стала писать многого и лишь указала, что “иногда просто необходимо себя обнять”. Особенностью же снимков стало то, что они показали обнажённый образ хозяйки микроблога.

Подписчики высоко оценили и изображения, и настроение кумира. Ольга Зуева мгновенно получила в свой адрес множество комплиментов и добрых слов от фанатов. Другие же пользователи поспешили согласиться с актрисой, рассказавшей о нежности к своей персоне.