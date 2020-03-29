Мнение: Жертвы коронавируса?

29.03.2020, 19:50, Разное

Когда гулял с Чарли, приятель-собачник рассказал жуткую историю про одинокую старушку, которая готовясь к эпидемии коронавируса закупила 40 кг. гречки.

Чтобы доставить запасы домой, ей пришлось сделать десяток ходок, благо магазин – рядом с домом. Но управилась только к вечеру.

А вечером, вернувшись домой, прилегла на часик, отдохнула и со свежими силами старушка приступила складывать гречку на хранение. Место нашлось только на антресолях. Килограммов десять разместила, а на втором десятке, уже подуставшая старушка, свалилась со стула и расшибла голову…

Вот я и думаю, от коронавирса покалечилась старушка или от собственной глупости? Вроде бы не от коронавируса, но ведь если бы не коронавирус, не стала бы старушка закупать гречку. И не полезла бы на антресоли…

Или вот другая история, рассказанная в коментах:

– …разговаривал со знакомым менеджером из Леруа, тот делился впечатлениями про асаду, что на днях им устроили покупатели…. «Вы не спешите радоваться, – сказал он. – К понедельнику вся эта дачная братия вернётся в Москву и на неделю карантина дружно устроит ремонт в своих квартирах, как раз из того материала которым они запаслись в выходные…» (отсюда).

А ведь вполне могут устроить! И жертвами корнавируса станут не только те, на кого навалился квартироремонтный зуд, но и соседи.

Так или не так?

На рисунке: квартира к ремонту готова! отсюда