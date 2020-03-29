Мнение: Россию могут заподозрить

29.03.2020, 19:42, Разное

А вообще так, кроме шуток: не начали ли уже в мире на нашу РФ косо смотреть – на этот раз по поводу коронавируса? Я не удивлюсь. Более того: будь я иностранцем, я бы уже начал. Цифры-то больно уж вопиющие.

Вот, скажем, на сегодня. Не будем даже брать пресловутую Италию с ее 10 тысяч умерших от КВ – возьмем США. Последние сообщения – “США вырываются на первое место в мире по количеству зараженных – более 100 тысяч человек”. Более 100 тысяч заболевших “китайским вирусом” (определение Трампа) – а сколько в России? А в России – 1200.

100 тысяч и 1200 – как вам такая разница, практически на два порядка? А теперь еще давайте спросим – какая из двух стран, зараженных китайским вирусом, непосредственно граничит с Китаем? Та, у которой 100 тысяч зараженных – или та, у которой 1200? Ответ, как говорится, вас удивит!

Конечно, можно сказать, что “в США лучше диагносцируют”. Может быть, даже наверняка. Но если в России, скажем, тоже 100 тысяч “на самом деле” – то где больные? Разве можно скрыть такой масштаб заражения? Опыт Италии показывает, что нельзя при всем желании.

И кстати, все-таки об Италии: а вы помните, в какие даты был обнаружен ПЕРВЫЙ официально диагносцированный КОВИД-зараженный, соответственно, в России и в Италии? Так я скажу: они были диагностированы… В ОДИН ДЕНЬ! 21 февраля, пожалуйте бриться.

И вот с тех пор в Италии творится ад, 10 тысяч умерших… А в России – 4. ЭТО КАК?!

Это можно было бы как-то объяснить, если бы в России в феврале-марте устроили концлагерный карантин по типу китайского – но ведь ничего подобного! Мы-то с вами это знаем лучше, чем кто-либо другой. Для заинтересованного наблюдателя за публичными действиями российских властей трудно отделаться от подозрения, что Россия все эти, самые “жаркие” (для той же Италии) денечки не столько реально что-то предпринимает, сколько ИМИТИРУЕТ свою как бы “борьбу с эпидемией”.

Валяет дурака, одним словом. НО! Но в результате – официальные 1200 “зараженных”. Когда весь мир уже с ума сходит. КАК ЭТО?? Если с Италией начали в один день – то почему так отстали? А ведь, на самом-то деле, ДОЛЖНЫ БЫЛИ начать гораздо раньше – у РФ ведь 1000-километровая граница с Китаем! Россия позже всех прекратила рейсы Аэрофлота в Китай! Пишут, что якобы заразу в Италию привез китаец, прилетевший как раз аэрофлотовским рейсом, из Москвы в Милан. Как же получилось, что он Милан заразил, а Москву нет?

В общем, не надо даже быть особым конспирологом, чтобы высказать версию: РФ вирусом не болеет, потому что она сама его и “запустила”. Ну а как иначе это все объяснить? Если это на самом деле “русский” вирус – тогда все становится на свои места. В конце концов, весь мир ненавидит “русских хакеров”, потому как уверен, что большинство компьютерных вирусов они и пишут. Почему б не предположить, что и с обычными вирусами дела обстоят так же?

Еще раз повторю – удивлюсь, если такие версии УЖЕ вовсю не гуляют на Западе. Наверно, просто нам о них не говорят. Мол, русские запустили вирус, чтобы обрушить мировую экономику, а свое население они, естественно, каким-то образом предварительно защитили (КАК, ХОЛМС?!) И теперь они вместе со всеми придуриваются, делая вид, что “тоже вводят карантины” – но почему-то сплошь “рекомендательные” – и в кулачок там промеж собой смеются над всем миром как над полными идиотами.

Боюсь, что в такой ситуации “оправдать” нас сможет только реальная вспышка эпидемии в стране – с хотя бы “итальянским” количеством смертей. Не дай бог, конечно.

UPD. Что до вопроса, “как защитили” – и тут в народе версия уже готова. Якобы в РосФедерации не так сильно болеют “короной”… потому что уже переболели, причем раньше всех! Обычно называют ноябрь-декабрь прошлого года. В Сети масса свидетельств от “переболевших” примерно в тот период неким “странным, очень злым гриппом”. С несбиваемой температурой 40 на 3-4 дня, с каким-то невероятным, изматывающим СУХИМ кашлем – и т.д. Но только, видимо, при всей тяжести протекания, летальность у того, “ноябрьского” “гриппа” была все ж не очень высока. Ослабленный штамм??

Чего только не удумают конспирологи…