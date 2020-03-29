 

Робби Уильямс воссоединился с семьей после трех недель карантина: трогательное видео

29.03.2020, 19:40, Разное

Последние три недели музыкант провел в одиночестве и вдали от своей семьи: супруги Айды Филд и четверых детей: 7-летней Теодоры, 5-летнего Чарлтона, годовалой Колетт и малыша Бо, о рождении которого стало известно в феврале этого года. 

На самоизоляции Робби не скучал – общался с поклонниками в соцсетях, там же устраивал живые концерты в антураже дома, “заложником” которого стал на эти три недели. И даже одну из песен – хит Party Like a Russian – посвятил русской актрисе Агате Муцениеце, с которой познакомился несколько месяцев назад. А вчера, наконец, вернулся в семью. Эмоциональный момент супруга музыканта Айда Филд запечатлела на камеру. И этим кадрам невозможно не умиляться: увидев папу, дети – дочь Тедди и сын Чарлтон – бегут ему навстречу, когда он идет по подъездной дорожке своего особняка в Лос-Анджелесе. 

После трех недель… ВОССОЕДИНЕНИЕ! Так счастливы, что папа дома после карантина, – 

подписала Айда короткий ролик.

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Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)28 Мар 2020 в 2:06 PDT

Для Айды возвращение Робби – особый повод для радости. Ведь все эти три недели 40-летняя Филд справлялась с детьми самостоятельно. Обычно ей в этом помогает ее мама Гвен – бабушка много времени проводит с семьей дочери. Но из-за пандемии и повышенного риска в силу возраста Гвен пришлось остаться у себя дома. Так что Робби, похоже, придется теперь подменить супругу в исполнении родительских обязанностей.

Но пока музыкант наслаждается вновь обретенной свободой на заднем дворе своего дома, где для вернувшегося музыканта был организован семейный пикник. Робби, привыкший к жизни онлайн, поделился этим моментом в соцсетях и призвал фолловеров соблюдать меры предосторожности, предписанные врачами.

Берегите себя и мойте руки, пожалуйста. 

Напомним, Робби Уильямс познакомился с американской актрисой Айдой Филд в 2006 году. О том, что их общение переросло в романтические отношения, стало известно через год. 7 августа 2010-го они поженились в Лос-Анджелесе. В 2012 году у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс (Тедди),  в 2014-м – сын Чарлтон Валентин, в сентябре 2018 года Робби и Айда сообщили миру о рождении дочери Коко, а в феврале 2020-го – о рождении сына Бо. Примечательно, что младшие дети звездной пары появились на свет благодаря одной и той же суррогатной матери. 



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