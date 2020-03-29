Мнение: Умер Юрий Бондарев

29.03.2020, 19:35, Разное

Сегодня умер отличный советский писатель Юрий Бондарев. Его военная проза стала классикой еще при жизни, а "Горячий снег" и "Батальоны просят огня" вошли в золотой фонд советской военной литературы о Великой Отечественной Войне. Что примечательно, в отличие от многих скурвившихся советских писателей, которые легко поменяли свои убеждения на 180 градусов, Бондарев оставался верен своим принципам. Его взгляды отлично иллюстрирует книга "Бермудский треугольник", о государственном перевороте 1993 года (кто не читал, рекомендую).

– Хотел бы спросить Господа Бога, отчего так непотребно обезумела Россия? Почему правят ею панельные козероги, стирающие грязное белье в Кремле? Грошовые политиканы, по дешевке распродавшие с потрохами Россию американским кретинам и дебилам!

– И Демидов, уже впадая в неистовство, стал сокрушать непрощающей яростью ночную тишину квартиры:

– Было ли такое ничтожное, пакостное время в истории России? Ничтожное, безнациональное, торгашеское, позорное! Было, внук, было! Семнадцать лет смуты, варианты всяческих Лжедимитриев, предательства, подкупы, убийства, разврат, грабеж, поголовное пьянство! Все было! Но не такое циничное, грязное, извращенное! Боялись Бога при всей своей мерзости, иногда воздымали глаза к небу! А нашей растопыренной завиральными посулами неповоротливой России преподнесли новоиспеченные демократики невиданную во вселенной свободу, достоинство, райскую вседозволенность! О, неблагодарные русаки! Рыдать от гордости надыть, белугой реветь от счастья жить в эпоху всяческих обалдуев, глупцов и реформаторов! Чепчики – в воздух! В восторге отрывать трепака, трясти напропалую портами перед цивилизованным Западом, изумлять славянским дуроломством! Эх ты, да ах ты, пей, гуляй, свободная, сытая, блаженная Русь! И эх ты!

В общем, редкий случай, когда писатель был хорош и как творец и как человек.

Мир праху.