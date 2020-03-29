Кабмин предлагает увеличить расходы на угольную отрасль – Шмыгаль

29.03.2020, 19:31, Новости дня

В проекте изменений в государственный бюджет Украины прописано увеличение расходов на угольную отрасль. Об этом 29 марта в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Кабинет Министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете мы предлагаем продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. …Среди программ, которые правительство предлагает увеличить, – это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предлагаем установить на уровне 3,6 млрд грн”, – написал он.

По словам главы правительства, “после детального просмотра и аудита всех бюджетных программ” правительство планирует в полном объеме сохранить финансирование аграриев и фермеров.

“Поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривну и составит лишь в этом году 4 млрд грн”, – отметил Шмыгаль.

Он также рассказал, что на ранее прописанном уровне предлагается оставить финансирование дорожных работ (в общей сложности на 59,1 млрд грн) и реформы оборонно-промышленного комплекса (2,5 млрд грн).

📈 Кабінет Міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті ми пропонуємо продовжити… Posted by Денис Шмигаль on Pühapäev, 29. märts 2020

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29 марта Шмыгаль сообщил о завершении предварительной подготовки изменений в госбюджет на 2020 год. “Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру, развитие, культуру и образование сохранены”, – отметил премьер. Он также сообщил, что предлагается временно снизить зарплаты топ-чиновникам.