Следователи по делу Шеремета хотят продлить расследование до июня

29.03.2020, 19:31, Новости дня

Следователи полиции просят Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца – до июня 2020 года. Об этом “Громадському” сообщил прокурор по делу Сергей Зузак.

По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и около 20 экспертиз.

Он добавил, что все трое подозреваемых – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь – отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них – от психологической и антропологической экспертизы.

Адвокаты подозреваемых подали возражения по ходатайству о продлении следствия.

“Нет ни одного доказательства, которое бы опровергал аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугарь, несоответствие портретной экспертизы из-за наличия, в частности, тату, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления делает такую экспертизу фейковой, как и экспертизу походки”, – заявил адвокат Дугарь Виталий Коломиец.

По его словам, нет ни одного доказательства контактов Дугарь с Антоненко, а с Кузьменко – до 2019 года, следствие не опровергло алиби.

“Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугарь. Зато сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы иметь формальное основание продолжать следствие”, – добавил он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января 2020 года меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Юлия Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.