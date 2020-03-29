“Должны затянуть пояса”. Шмыгаль сообщил о предложении Кабмина сократить зарплаты топ-чиновников

29.03.2020, 19:31, Новости дня

Украинские топ-чиновники в условиях пандемии коронавирусной инфекции должны получать меньшие зарплаты. Такое мнение выразил 29 марта в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топ-чиновники должны понимать ситуацию и “затянуть пояса”. Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 “минималок” (сейчас 47 тыс. грн), получали только половину. Исключение – сотрудники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне”, – написал он.

По словам главы правительства, есть также желание на 30% уменьшить выплаты руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

“Начнем пересмотр госбюджета с себя”, – подчеркнул Шмыгаль.

На час пандемії та боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей… Posted by Денис Шмигаль on Pühapäev, 29. märts 2020

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внеочередное заседание Верховной Рады, оно будет посвящено “защите экономики” на фоне пандемии коронавируса.

Источник издания “ГОРДОН” в аппарате Рады рассказал, что среди главных вопросов сессии – пересмотр бюджета и создание стабилизационного фонда. Рынок земли обсуждаться не будет.

29 марта Шмыгаль сообщил о завершении предварительной подготовки изменений в госбюджет на 2020 год. “Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру, развитие, культуру и образование сохранены”, – отметил премьер.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели.