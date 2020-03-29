Ученые рассказали о побочном действии парацетамола

29.03.2020, 19:30, Разное

ВОЗ называет парацетамол эффективным препаратом при лечении коронавируса. Но исследователи советуют использовать данное лекарственное средство с осторожностью, так как оно имеет побочное действие.

По информации, которую дает издание Лента.ua, канадские исследователи выяснили как воздействует парацетамол на организм человека. Оказалось, что при введении парацетамола внутривенно у пациента может сильно снизится артериальное давление вплоть до показателей 30 мм рт. ст. Связано это с тем, как пояснили врачи из Копенгагена, что при введении препарата через вену дальнейшую переработку он проходит не в печени, как это происходит при попадании таблеток в организм.

Здоровые люди, не страдающие гипотонией или гипертонией, могут без опасений принимать парацетамол для понижения температуры. В любом случае необходимо соблюдать дозировку и перед применением проконсультироваться с врачом. При лечении больных коронавирусом данный препарат стоит применять с осторожностью.

Напомним, пока нет зарегистрированной вакцины от CORVID-2019, поэтому медики борются только с симптомами коронавируса.

Важно помнить, что есть препараты, которые врачи не рекомендуют использовать для лечения инфекции, так как они могут только ухудшить состояние больного. Среди таких лекарственных средств выделяют ибупрофен и другие аналогичные противовоспалительные средства.