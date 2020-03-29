 

Ученые рассказали о побочном действии парацетамола

29.03.2020, 19:30, Разное

ВОЗ называет парацетамол эффективным препаратом при лечении коронавируса. Но исследователи советуют использовать данное лекарственное средство с осторожностью, так как оно имеет побочное действие.
По информации, которую дает издание Лента.ua, канадские исследователи выяснили как воздействует парацетамол на организм человека. Оказалось, что при введении парацетамола внутривенно у пациента может сильно снизится артериальное давление вплоть до показателей 30 мм рт. ст. Связано это с тем, как пояснили врачи из Копенгагена, что при введении препарата через вену дальнейшую переработку он проходит не в печени, как это происходит при попадании таблеток в организм.

Здоровые люди, не страдающие гипотонией или гипертонией, могут без опасений принимать парацетамол для понижения температуры. В любом случае необходимо соблюдать дозировку и перед применением проконсультироваться с врачом. При лечении больных коронавирусом данный препарат стоит применять с осторожностью.

Напомним, пока нет зарегистрированной вакцины от CORVID-2019, поэтому медики борются только с симптомами коронавируса.
Важно помнить, что есть препараты, которые врачи не рекомендуют использовать для лечения инфекции, так как они могут только ухудшить состояние больного. Среди таких лекарственных средств выделяют ибупрофен и другие аналогичные противовоспалительные средства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / В небе над Петербургом появились загадочные столбы из света

17.03 / Женатого Сергея Жигунова заподозрили в романе с «копией» Анастасией Заворотнюк

17.03 / Вечный двигатель

20.03 / Мнение: Нефтяные санкции

10.03 / Стилист Руслан Громов рассказал о модных трендах весны-лета 2020

24.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк призвала людей жить в гармонии и избавляться от зла

11.03 / Жительница Петербурга украла и продала несколько лошадей

12.02 / Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова

22.03 / Россия закрывает небо для международных рейсов из-за эпидемии

21.03 / Минфин обнулит ставку таможенной пошлины на импорт лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска