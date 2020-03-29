 

В Италии за сутки умерли 756 пациентов с коронавирусом

29.03.2020, 19:30, Новости дня

В Италии от коронавируса за прошедшие сутки скончались 756 человек, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Таким образом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 779, передает ТАСС. 

По словам Боррелли, всего в Италии зафиксировано 73 880 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3815 зараженных выявлено за последние сутки.

Отмечается, что за сутки выписаны 646 пациентов. Общее число выздоровевших составило 13 030.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении РФ помочь Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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