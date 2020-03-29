В Роструде сообщили подробности перехода на электронный формат трудовых книжек

29.03.2020, 19:30, Разное

Сотрудники Роструда рассказали об особенностях перехода жителей страны на трудовые книжки в электронном виде. Решившийся на такой вариант житель больше не сумеет возвратить бумажную версию документа.

По данным представителей Роструда, если человеком было подано заявку на смену трудовой книжки в виртуальный вид, то закон не предусматривает возврата к физическому документу. Суть в том, что согласившийся принять ее обратно работодатель рискует столкнуться с проблемой признания записей недействительными. В таком случае понадобится изменение кадровой документации и корректировка докладов в Пенсионный фонд. Принимая во внимание данный фактор, в руководстве Роструда считают важным заблаговременно предупреждать работника об этом. Вероятна и такая ситуация, когда человек может отправить заявление об отказе ведения трудовой книжки.

На территории РФ с начала года действует закон, касающийся внедрения электронной версии такого документа. Работодателей обязали направлять отчеты о деятельности сотрудников на постоянной основе в ПФ. Со следующего года те граждане, кто только начал пользоваться этим документом, смогут рассчитывать лишь на виртуальную версию.