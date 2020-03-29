Почти 40% москвичей с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, оказались моложе 40 лет

29.03.2020, 19:30, Разное

В Москве около 40% людей, находящихся на искусственной вентиляции легких после заражения коронавирусом, моложе 40 лет. Такую статистику приводит столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ», — рассказали в оперштабе.

Отмечается, что в тяжелой форме болезнь протекает не только у пожилых людей: по данным оперштаба, 45% заболевших с серьезным повреждением легких оказались моложе 60 лет. Пациенты до 30 лет составляют 15% от всех больных, находящихся в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день только в столице выявлено 1014 случаев заражения COVID-19. По официальным данным в РФ уже более 1,5 тысяч заболевших, жертвами ранее неизвестной болезни стали восемь человек.

Власти города для профилактики распространения инфекции предприняли ряд мер: закрыли непродовольственные магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и некоторые парки. Роспотребнадзор попросил родителей по возможности не гулять с детьми на улице. Горожане также сообщают о том, что столичные власти через громкоговорители призывают москвичей оставаться дома.