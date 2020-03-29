Мнение: Письмо: “Хочется залезть в кокон бывших теплых отношений”

29.03.2020, 19:27, Разное

Уже целая серия писем на тему “Любовь и карантин”.

В основном сюжеты такие. Рапунцели негодуют, что мужчины хотят соблюдать карантин. Рапы любят, чтобы мужчины ползли к ним через снаряды и окопы, на расцарапанном пузе, из последних сил. Вот тогда рапунцели понимают, что они значимы, а мужчины настоящие.

Если же мужчина сообщает, что встретиться можно будет после карантина, рапунцелей охватывают презрение и гнев.

“Трус…” “Не горит…” “Ясно…” “Ну что ж…” “Слабак” и так далее.

Вот это письмо сами разбирайте.

nymphlover

Здравствуйте, Эволюция!

Отправляю письмо на разбор. Кажется, я накосячила в короне, и не знаю, как теперь лучше поступить.

Познакомились в тиндере, он из другого города, умный, красивый, очень скромный, нежный. Живём оба с родителями, зарплата, наверное, у него чуть больше или такая же, обоим по 30, но он меня красивее, разве что одет скромнее. Когда сказал, что хочет приехать, я зашла на его страничку и пересчитала руки и ноги. Такой мужчина решил приехать ради знакомства со мной? Что с ним не так?

Приехал на два дня, поцеловались, говорил, что очарован, счастлив. Не могла в это поверить. Впрочем, и не рассчитывала ни на что, потому что далеко.

Сказал, что приедет через два месяца, когда будет в отпуске. Так мы переписывались и созванивались, я старалась никогда не жаловаться, поддерживать его, он всё время говорил мне комплименты.

Наверное, он сам по себе такой романтичный, а я приняла на свой счёт, раскатала губы. Решила, что после этого отпуска придётся расстаться, если он не захочет съехаться в один город. Не всё же переписываться.

Корона упала, когда он задумался, а ехать ли в карантин. Сказала, что важнее, чтобы его родители за него не волновались, и деньги сейчас важнее для карантина, не для поездки. Надеялась втайне, что он так же сильно хочет меня увидеть, как и я его. Сместила, видимо, фокус на себя, на то, как я буду наслаждаться его обществом, размечталась, что он готов просидеть 10 дней со мной, только со мной.

А он решил не ехать ко мне. И не предложил никакой альтернативы кроме виртуального общения. Я представила себе 3 месяца переписки до моей гипотетической поездки к нему в мой отпуск, и мне стало дурно. Решила “расстаться без щипцов”, чтобы не кормить любимого кислыми щами.

“Я тоже люблю тебя.

Но я не хочу больше мечтать и фантазировать.

Я думаю, что мне повезло с карантином, потому что через 10 дней с тобой, было бы только труднее оторваться.

Я всегда была против отношений на расстоянии, но так влюбилась, что забыла почему”

Закономерно, он сказал мне, что съезжаться нам рано (я и не рассчитывала, хотела только встречу щипцами отжать или расстаться), но в перспективе он готов.

Ещё больше у меня упала корона после этих слов: “Прости, что не приехал, прости если обидел или ранил. Прости если слишком настойчиво продвигал линию отношений. Ты мне интересна в первую очередь как человек.”

Это почему-то меня пробило. Корона упала, почувствовала себя некрасивой, почувствовала гнев.

Ничего ужасного вроде я не писала ему, но он после этого прислал мне столько красивых слов, столько нежностей, что теперь мне плохо.

Думала, что смогу оторваться, раз он не хочет встретиться, то и мне не надо, как бы я его не любила. Гордой себя возомнила, и рыбачкой, которая двигает динамику.

А оказалось, что уже прилепилась. Рыдаю и хочется теперь залезть в кокон наших бывших тёплых отношений, и чтобы меня там пожалели и отогрели. Но, конечно, опираться на него я не буду, буду на себя стараться. Я неправильно рассталась? Совсем не права здесь?

Спасибо за блог и за возможность вам написать.