Личное: Кто напал на Патриарха?

29.03.2020, 19:20, Разное

К Патриарху Кириллу можно относиться по-разному. Враги России его, например, ненавидят. Я же его уважаю.

Патриарх Кирилл — человек великолепно образованный, мудрый, добрый. Да, добрый.



Фото: священник Игорь Палкин

Я прекрасно понимаю, сколько помоев, сколько лжи, сколько оскорблений выльется сейчас на мою голову только лишь за то, что я громко и чётко обозначила своё отношение к Патриарху.

Зачем я это сделала и почему — именно сейчас? Я объясню — на него напали.

В любые трудные времена (а пандемия коронавируса — время, безусловно, трудное) предатели Родины активизируются и — вот тут внимание! — начинают нападать на Русскую Православную Церковь и Патриарха.

Это делается с одной хорошо продуманной целью: разобщить русский народ и развалить наше государство.

Ну, как пнуть того, кто потерял равновесие. Помочь упасть. Подтолкнуть в спину споткнувшегося.

Я твёрдо убеждена в том, что православие — это душа русского народа. Уничтожить православную веру — это значит стереть с лица земли и нашу страну, и наш народ, и наше культурное наследие и самосознание.

Вот, что говорит о Русской Православной Церкви Владимир Путин:

«Русская Православная Церковь — это великий проповедник любви к Отечеству, его мощная нравственная защитница, она всегда отстаивала принципы добра, правды, верности нашей стране. Русская Православная Церковь наряду с нашими традиционными конфессиями — главная духовная опора нашего народа и нашей государственности».

А кому же неймётся сейчас? Кто этот предатель?

Помните, была такая «нашистка» Кристина Потупчик?

Да-да, та самая, теперь забытая, неумная, непромытая девка, сосавшая из бюджета деньги на так называемые кремлёвские проекты. Эти проекты вызывали у народа лишь чувство отвращения к власти, а никак не чувство поддержки.

Помните Ирку Володченко, помощницу депутата, ходившую по членам? Так вот это та самая Потупчик — куратор Ирки.

На днях Потупчик вылезла из небытия и набросилась Патриарха:



Фото: Соцсети

В свойственной ей нечистоплотной манере, нашистка нагло переврала слова Патриарха.

Вот что, на самом деле, сказал Патриарх:

«Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».

Разницу чувствуете?

⚡️Патриарх Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов. ТРЦ пока открыты.

Впрочем, на этом непромытая селигерская сводница не остановилась. Она назвала православных людей иконолизами. Да, именно так и сказала:



Фото: Соцсети

Логика Патриарха совершенно понятна и справедлива. Хотите закрыть церкви? Закройте тогда уж и торговые центры. Кому из вменяемых людей такой ход мыслей покажется ненормальным? Никому!

Однако гражданка Потупчик к вменяемым людям не относилась никогда, а потому просто взяла и обозвала верующих людей иконолизами.

А это уже настоящее кощунство и уголовная, между прочим, статья.

Я тут задумалась: а с чего вдруг Потупчик стала такой бесстрашной? Тупой она была всегда, но — бесстрашной? Стояла на коленях всегда, а тут — стала квакать! Кто же за ней стоит?

Вячеслав Володин, на дальней орбите внимания которого грязная «нашистка» пыталась ошиваться, быстро разобрался, что к чему, и выгнал её взашей, когда я приложила к этому руку.

Возникает вопрос: кто из политиков подобрал Потупчик и использует в качестве своего тайного рупора?

Сергей Кириенко, как сообщает РБК, наградил Потупчик в прошлом году орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.



Фото: Безформата

Именно Кириенко, по моему личному мнению, транслирует через анонимные каналы Потупчик свои убеждения. Впрямую сказать не может — вбрасывает через Телеграм. Я действительно так считаю.

Вы в курсе, что в Телеграмме существует сетка анонимных каналов, которые выдают себя за известных людей — за дочь Пескова, за светскую журналистку Божену, за журналиста Зыгаря и так далее, но, на самом деле, их ведут открытые гомосексуалисты?

Да, именно они: открытые столичные гомосексуалисты.

Как я поняла, труд этих писак-плагиаторов оплачивается из госбюджета, а курирует их Потупчик, которая, по слухам, сильно предана подобравшему её Кириенко.

Выходит, наше государство платит за то, чтобы группа гомосексуалистов вела анонимные каналы, а курирует их Потупчик, открыто плюющая на государство.

Прошу заметить, особо подчеркнуть, что это не какая-то там Пятая колонна или деньги западных фондов. За антироссийский шабаш платит государство из нашего с вами кармана — так, что ли, получается?

Кириенко ни разу не поддержал Православие. Ему по душе — протестанство.



Фото: Скриншот

Вот что он однажды заявил:

«Органы государственной власти воспоминают протестантов России как неотъемлемую часть традиционного религиозного сообщества многонациональной России».

Это немецкие ценности, чуждые русскому народу.

Душа русского народа, как я уже сказала выше, — это православие. Все попытки уничтожить русский народ и государство российское начинались именно с наездов на нашу веру.

Видимо, Кириенко, допустивший дефолт и обнищание народа в 1998 году, всё никак не может успокоиться.

Мои дорогие, в это трудное время, пожалуйста, не ведитесь на лживые публикации о Православной церкви и о Патриархе в грязных от анальных сношательств телеграмм-каналах. Это — не более чем мерзкие игры врагов России.

Разобщить. Развалить. Уничтожить страну. Сместить Путина. Посадить на его место послушную марионетку.

Вот их — истинные намерения.

Сейчас за эту правду будут пытаться валить меня. Вываливать поддельные скрины, справки, лить на меня помои. Но я-то выдержу, как это было уже много раз. А то, что я написала сегодня — это конец Потупчик, команде её говномесов, её куратору.

Это — та самая информация, на которую не обращали внимания в Администрации Президента. А вот теперь — всем и всё станет ясно.

Господину протестанту Кириенко же я хочу сказать: Серёжа, ты прокололся и твоя политическая карьера закончена. И проколола тебя тупая Кристина Потупчик, которая пять лет назад уже погубила молодую гвардию проституток, которых клали под депутатов, чтобы управлять ими.

А вы связываетесь в делах с неудачниками и идиотами? И каков результат работы с ними?