Личное: Кто напал на Патриарха?
29.03.2020, 19:20, Разное
К Патриарху Кириллу можно относиться по-разному. Враги России его, например, ненавидят. Я же его уважаю.
Патриарх Кирилл — человек великолепно образованный, мудрый, добрый. Да, добрый.
Фото: священник Игорь Палкин
Я прекрасно понимаю, сколько помоев, сколько лжи, сколько оскорблений выльется сейчас на мою голову только лишь за то, что я громко и чётко обозначила своё отношение к Патриарху.
Зачем я это сделала и почему — именно сейчас? Я объясню — на него напали.
В любые трудные времена (а пандемия коронавируса — время, безусловно, трудное) предатели Родины активизируются и — вот тут внимание! — начинают нападать на Русскую Православную Церковь и Патриарха.
Это делается с одной хорошо продуманной целью: разобщить русский народ и развалить наше государство.
Ну, как пнуть того, кто потерял равновесие. Помочь упасть. Подтолкнуть в спину споткнувшегося.
Я твёрдо убеждена в том, что православие — это душа русского народа. Уничтожить православную веру — это значит стереть с лица земли и нашу страну, и наш народ, и наше культурное наследие и самосознание.
Вот, что говорит о Русской Православной Церкви Владимир Путин:
«Русская Православная Церковь — это великий проповедник любви к Отечеству, его мощная нравственная защитница, она всегда отстаивала принципы добра, правды, верности нашей стране. Русская Православная Церковь наряду с нашими традиционными конфессиями — главная духовная опора нашего народа и нашей государственности».
А кому же неймётся сейчас? Кто этот предатель?
Помните, была такая «нашистка» Кристина Потупчик?
Да-да, та самая, теперь забытая, неумная, непромытая девка, сосавшая из бюджета деньги на так называемые кремлёвские проекты. Эти проекты вызывали у народа лишь чувство отвращения к власти, а никак не чувство поддержки.
Помните Ирку Володченко, помощницу депутата, ходившую по членам? Так вот это та самая Потупчик — куратор Ирки.
На днях Потупчик вылезла из небытия и набросилась Патриарха:
Фото: Соцсети
В свойственной ей нечистоплотной манере, нашистка нагло переврала слова Патриарха.
Вот что, на самом деле, сказал Патриарх:
«Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».
Разницу чувствуете?
⚡️Патриарх Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов. ТРЦ пока открыты.
Впрочем, на этом непромытая селигерская сводница не остановилась. Она назвала православных людей иконолизами. Да, именно так и сказала:
Фото: Соцсети
Логика Патриарха совершенно понятна и справедлива. Хотите закрыть церкви? Закройте тогда уж и торговые центры. Кому из вменяемых людей такой ход мыслей покажется ненормальным? Никому!
Однако гражданка Потупчик к вменяемым людям не относилась никогда, а потому просто взяла и обозвала верующих людей иконолизами.
А это уже настоящее кощунство и уголовная, между прочим, статья.
Я тут задумалась: а с чего вдруг Потупчик стала такой бесстрашной? Тупой она была всегда, но — бесстрашной? Стояла на коленях всегда, а тут — стала квакать! Кто же за ней стоит?
Вячеслав Володин, на дальней орбите внимания которого грязная «нашистка» пыталась ошиваться, быстро разобрался, что к чему, и выгнал её взашей, когда я приложила к этому руку.
Возникает вопрос: кто из политиков подобрал Потупчик и использует в качестве своего тайного рупора?
Сергей Кириенко, как сообщает РБК, наградил Потупчик в прошлом году орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Фото: Безформата
Именно Кириенко, по моему личному мнению, транслирует через анонимные каналы Потупчик свои убеждения. Впрямую сказать не может — вбрасывает через Телеграм. Я действительно так считаю.
Вы в курсе, что в Телеграмме существует сетка анонимных каналов, которые выдают себя за известных людей — за дочь Пескова, за светскую журналистку Божену, за журналиста Зыгаря и так далее, но, на самом деле, их ведут открытые гомосексуалисты?
Да, именно они: открытые столичные гомосексуалисты.
Как я поняла, труд этих писак-плагиаторов оплачивается из госбюджета, а курирует их Потупчик, которая, по слухам, сильно предана подобравшему её Кириенко.
Выходит, наше государство платит за то, чтобы группа гомосексуалистов вела анонимные каналы, а курирует их Потупчик, открыто плюющая на государство.
Прошу заметить, особо подчеркнуть, что это не какая-то там Пятая колонна или деньги западных фондов. За антироссийский шабаш платит государство из нашего с вами кармана — так, что ли, получается?
Кириенко ни разу не поддержал Православие. Ему по душе — протестанство.
Фото: Скриншот
Вот что он однажды заявил:
«Органы государственной власти воспоминают протестантов России как неотъемлемую часть традиционного религиозного сообщества многонациональной России».
Это немецкие ценности, чуждые русскому народу.
Душа русского народа, как я уже сказала выше, — это православие. Все попытки уничтожить русский народ и государство российское начинались именно с наездов на нашу веру.
Видимо, Кириенко, допустивший дефолт и обнищание народа в 1998 году, всё никак не может успокоиться.
Мои дорогие, в это трудное время, пожалуйста, не ведитесь на лживые публикации о Православной церкви и о Патриархе в грязных от анальных сношательств телеграмм-каналах. Это — не более чем мерзкие игры врагов России.
Разобщить. Развалить. Уничтожить страну. Сместить Путина. Посадить на его место послушную марионетку.
Вот их — истинные намерения.
Сейчас за эту правду будут пытаться валить меня. Вываливать поддельные скрины, справки, лить на меня помои. Но я-то выдержу, как это было уже много раз. А то, что я написала сегодня — это конец Потупчик, команде её говномесов, её куратору.
Это — та самая информация, на которую не обращали внимания в Администрации Президента. А вот теперь — всем и всё станет ясно.
Господину протестанту Кириенко же я хочу сказать: Серёжа, ты прокололся и твоя политическая карьера закончена. И проколола тебя тупая Кристина Потупчик, которая пять лет назад уже погубила молодую гвардию проституток, которых клали под депутатов, чтобы управлять ими.
А вы связываетесь в делах с неудачниками и идиотами? И каков результат работы с ними?
Источник: Лена Миро
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