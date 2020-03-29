 

Конгрессмен Маккарти: четвертый пакет стимулирующих мер, возможно, не понадобится

29.03.2020, 19:18, Новости дня

Лидер республиканцев в Палате представителей заявил в воскресенье, что четвертый пакет экономических стимулирующих мер, направленных на сглаживание негативных экономических последствий пандемии коронавируса, возможно, является преждевременным или даже ненужным.

«Я не уверен, что нам нужен четвертый пакет», – заявил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти, выступая в воскресной программе на телеканале Fox News. Он отметил, что хочет сначала увидеть вступление в силу трех первых пакетов помощи на общую сумму более двух триллионов долларов.

Маккарти выразил опасения, что спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси попытается включить в четвертый пакет список политических пожеланий. Слова Маккарти свидетельствуют о сохраняющейся напряженности между двумя партиями в Конгрессе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Журналисту НТВ запретили въезд на Украину

23.03 / Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес

06.02 / Слуцкий пытается переманить Кокорина в “Рубин”

18.02 / В Башкирии арестовали главу спецуправления противопожарной службы МЧС

15.02 / Задержан сообщник подозреваемого в убийстве киевского пластического хирурга – полиция

04.02 / Помпео похвастался укреплением партнерства с Белоруссией

19.02 / Муфтий призвал мусульман молиться с учетом интересов москвичей

21.03 / Симонян сказала, как надо поступить главному инфекционисту Ставрополья

09.03 / Индексы США закрылись падением на 6,3-6,9%

04.02 / В Красногорске начался сильный пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска