Конгрессмен Маккарти: четвертый пакет стимулирующих мер, возможно, не понадобится

29.03.2020, 19:18, Новости дня

Лидер республиканцев в Палате представителей заявил в воскресенье, что четвертый пакет экономических стимулирующих мер, направленных на сглаживание негативных экономических последствий пандемии коронавируса, возможно, является преждевременным или даже ненужным.

«Я не уверен, что нам нужен четвертый пакет», – заявил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти, выступая в воскресной программе на телеканале Fox News. Он отметил, что хочет сначала увидеть вступление в силу трех первых пакетов помощи на общую сумму более двух триллионов долларов.

Маккарти выразил опасения, что спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси попытается включить в четвертый пакет список политических пожеланий. Слова Маккарти свидетельствуют о сохраняющейся напряженности между двумя партиями в Конгрессе.