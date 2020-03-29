В РФ женщина сожгла в микроволновке 65 000 рублей, обрабатывая от коронавируса

29.03.2020, 19:09, Разное

Жительница РФ потеряла 65 тысяч рублей, пытаясь выполнить дезинфекцию их от коронавируса в микроволновке. Такой информацией поделился один из пользователей приложения Instagram.

Женщина задействовала своеобразный способ обработки 13-ти пятитысячных банкнот, воспользовавшись микроволновой печью. С ее помощью россиянка хотела обезопасить собственные материальные средства от вредоносной инфекции. В результате «обработки» на купюрах возникли отверстия и темные пятна. Гражданка сообщила, что прежде уже поступала так, в этот раз просто передержала деньги.

В феврале китайские власти принялись активно изымать бумажные финансовые ресурсы в рамках профилактики продвижения коронавируса Covid-19. Такая мера была введена из-за предположения, что банкноты могут представлять собой источник заболевания. Эксперты советуют населению оплачивать покупки мобильным гаджетом с внедренным модулем NFC или банковской картой, но даже в таком случае стоит помнить про важность соблюдения личной гигиены рук и девайса.

Власти КНР также рассказали о завершении эпидемии в государстве. На текущий момент численность зараженных не превышает 3000 человек. Продвижение коронавируса в Поднебесной закончилось.