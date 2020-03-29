Дмитрий Тарасов подарил на именины Анастасии Костенко вип-автомобиль

29.03.2020, 19:09, Разное

Дмитрий Тарасов на день рождения супруги Анастасии Костенко презентовал вип-автомобиль Porshe. Жена футболиста похвасталась подарком в личном Instagram-профиле.

На своей странице в Instagram Анастасия Костенко опубликовала снимок с новым подарком от мужа Дмитрия Тарасова. Они вместе с супругом позируют возле нового автомобиля в окружении множества роскошных букетов цветов и шариков. Модель пояснила подписчикам, чего смогла достичь за свои 26 лет, и что приключилось с ней за последний год жизни. Также знаменитость сказала, что это праздник оказался самым радостным, и выразила благодарность всегда ее поддерживающему супругу.

Подписчики начали поздравлять именинницу и написали много хороших слов. Некоторые упрекнули спортсмена, мол, на уплату алиментов бывшей жене финансов нет, а на новую машину нашлись. Однако сам футболист оправдался, что копил на авто на протяжении последних четырех лет.