Все российские туристы покинули ОАЭ

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29.03.2020, 19:08, Новости дня

Все российские туристы эвакуированы из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

«Сегодня, 29 марта, состоялся последний эвакуационный рейс из ОАЭ. Все остававшиеся в Эмиратах российские туристы, около 150 человек, вылетели самолетом B737-800 в 09:00 рейсом flydubai FZ 8273 по маршруту Дубай – Москва», – сообщается на сайте организации.

Отмечается, что большая часть туристов отправилась в Россию накануне, 28 марта.

18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы  для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.

Позже, 26 марта, правительство ОАЭ разрешило авиакомпаниям РФ вывезти туристов из страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал не бросать застрявших за границей россиян. 



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