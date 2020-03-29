 

Технологии: Роскомнадзор возглавил бывший координатор закона об изоляции рунета от Кремля

29.03.2020, 19:01, Разное

На должность главы Роскомнадзора назначили куратор закона об изоляции рунета со стороны Кремля Андрей Липов. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Липов занимал должность начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Ранее 23 марта Александр Жаров был уволен с поста главы Роскомнадзора, который занимал восемь лет – с мая 2012 года. Под руководством Жарова Роскомнадзор стал заниматься цензурированием и блокировкой запрещенного контента в российском сегменте интернета. Позже стало известно, что он возглавил холдинг “Газпром-медиа”.

В 2018 году ведомство попыталось заблокировать в России мессенджер Telegram, а в 2020-м подало крупные иски к компаниям Facebook и Twitter за отказ хранить данные россиян на серверах внутри российских границ.

Закон “О суверенном интернете” вступил в силу с ноября 2019 года. На его исполнение заложено около 30 млрд рублей, хотя изначально авторы говорили о меньших суммах. Критики законопроекта считают, что он введет в России тотальную цензуру в интернете, а самое главное – интернет в стране станет “медленнее и дороже”.

В 2020 году Министерство цифрового развития РФ проведет несколько учений, направленных на отработку “изоляции” рунета.

 



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