Диетологи рассказали, какие овощи мешают похудеть

29.03.2020, 19:00, Новости дня

Американские ученые смогли определить, употребление каких овощей мешает похудению.

В исследовании, которое длилось 20 лет, приняли участие 13 000 добровольцев. Участникам эксперимента нужно было придерживаться особого рациона питания. Во время эксперимента участников разделили на две группы. Одна группа употребляла крахмалистые овощи, а другая – зелень.

Выяснилось, что продукты, насыщенные крахмалом, тормозят процесс похудения. Этими продуктами являются: картофель, кукуруза, горох и фасоль. Кроме этого, похудеть мешает также избыток в рационе сладостей, выпечки и алкогольных напитков.