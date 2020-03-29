Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

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29.03.2020, 19:00, Новости дня

Ученые выяснили, что во время стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен мозг человека, разрушается и в мозг могут попасть циркулирующие воспалительные белки.

Больше всех во время стресса страдает гиппокамп, который отвечает за обучение и память. Исследования показали, что воспаление негативно влияет на системы мозга, которые связаны с сообразительностью и мотивацией.

Постоянный стресс влияет на гормоны в головном мозге. Если уровень кортизола находится на высоком уровне длительное время, это может вызывать расстройство настроения, нарушение сна, нерегулярный менструальный цикл и депрессию.



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