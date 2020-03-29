 

Чемпионат Белоруссии. “Ислочь” вышла на третье место, обыграв “Смолевичи”

29.03.2020, 18:55, Новости дня

Футбольный клуб "Ислочь" добилась победы с минимальным счетом в рамках второго тура чемпионата Белоруссии по футболу над клубом "Смолевичи". Встреча, проходившая в Минске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победу "Ислочи" принес единственный гол в исполнении Момо Янсане. Гвинейский нападающий поразил ворота дебютантов Высшей лиги на девятой минуте.

Благодаря домашнему успеху "Ислочь" набрала шесть очков и вышла на третье место чемпионата Белоруссии. Клуб из Минской области является одним из четырех, не знающих поражений в новом сезоне. "Смолевичи" же с одним баллом располагаются на 11 строчке таблицы.



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