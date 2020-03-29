Эксперты рассказали о продуктах, усиливающих боль в спине

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29.03.2020, 18:53, Разное

Боли в спине считаются одним из самых распространенным видом хронической боли, подрывающей качество жизни. Эксперты рассказали, что некоторые продукты питания и ингредиенты могут даже усилить эти неприятные ощущения.
С осторожностью нужно относиться к консервантам, которые добавляют в продукты, чтобы продлить срок годности. Они способны вызывать иммунный ответ, влияющий на суставы в спине, и могут вызвать боль. Воспалительное действие на организм оказывают парабены, карбоксил, бензойная кислота и сорбат калия.

Такая же характеристика относится и к сахару. Если человек съедает много еды с сахаром, то начинает вырабатываться инсулин и гормон стресса, что в свою очередь запускает воспаление в тканях, сопровождаемое болью. Но это не относят к натуральному сахару, который есть в молочных продуктах, фруктах. Сначала тяжело отказываться от сладкого, но постепенно организм привыкнет, что принесет хорошую пользу.

Если человек мучается болью в спине, то необходимо отказаться от мясных полуфабрикатов, фаст-фуда, различных колбас. В красном мясе содержится сахар Neu5GC, способствующий воспалению. Лучше всего сократить его количество а рационе, а сконцентрироваться на необработанных продуктах с высоким содержанием антиоксидантов, полезных жиров. Также необходимо вести дневник питания, следить за болями в спине, опираясь на съеденные продукты.



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