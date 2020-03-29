 

Виктория Боня рассказала о жизни в зараженной коронавирусом Франции

29.03.2020, 18:53, Разное

Виктория Боня поговорила с корреспондентами издания WomanHit.ru и пояснила о ситуации в зараженной Франции. Телеведущая заявила, что быт за рубежом практически не отличается от отечественного.
Виктория Боня на своей странице в Instagram опубликовала короткое видео, где сообщила, что во Франции людей никто не успокаивает. В интервью с журналистами телеведущая сказала, в период коронавируса она была в Каннах, что заставило ее, как и всех людей, самоизолироваться. Как законопослушная гражданка, звезда исполняет все правила карантина, почти не выходит из жилья, где находится только в кругу семьи.

Телеведущая отметила, несмотря на ситуацию, ее питание никак не изменилось, и она употребляет те же продукты, которые и ела. Не хватает Виктории Боне только одного – свежеиспеченного французского хлеба, но она отметила, что им она запаслась, положив в морозильную камеру. Продуктов знаменитость закупает немного и выходит за ними раз в 3-4 дня.

Также ведущая отмечает, во Франции гречку никто не скупает, но в «русском» магазине ее не оказалось. Большая востребованность у французов относится к питьевой воде, а не к туалетной бумаге.



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