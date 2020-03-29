Мнение: Пенсии самозанятых, отключение банкоматов и популярность видеоконференций

29.03.2020, 18:50, Разное

1. Налоговая эволюция в России тем временем продолжается. Власти включили для самозанятых новый способ перечислять деньги себе на пенсию, увеличивая при этом рабочий стаж:

Добровольные взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) самозанятые смогут теперь перечислять через мобильное приложение «Мой налог». Функционал расширен по многочисленным просьбам пользователей. Самозанятому необходимо подать соответствующее заявление через приложение, при этом посещать региональные отделения ПФР не нужно.

Формировать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой. При уплате страховых взносов не менее фиксированного размера (в 2020 году эта сумма составляет 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один календарный год. Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации в ПФР в качестве страхователя до конца календарного года. При уплате страховых взносов, не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан период пропорционально произведенному платежу.

Идея всех нововведений понятна — учесть движение каждого рубля в стране. Налоговая использует пряник и кнут. Если будешь платить налоги, получишь в итоге небольшое увеличение пенсии, так как государство в итоге будет платить тебе несколько больше, чем твоему соседу-бездельнику, налогов не платившему принципиально. Если будешь прятаться от налогов, тебя рано или поздно поймают, чтобы взять за задницу, и тогда о прошлых налоговых грехах придётся сильно пожалеть.

Не слишком справедливо, так как пенсию получают все, а существенные налоги платят далеко не все. Однако любая социалка в принципе несправедлива: она основана не на принципе честного возврата уплаченного, а на принципах стабильности и гуманизма.

2. Коронавирус не только вызвал экономический кризис, но и прямо повлиял на то, как теперь работает сфера финансов. Центробанк России заявил, что около четверти банкоматов в стране будут временно отключены:

https://ria.ru/20200324/1569066098.html

Рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции. Обычный режим работы таких банкоматов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Теперь во всех банкоматах должны использоваться банкноты, которые проходят 2-недельный карантин, достаточный для гибели вирусов на их поверхности. Люди начали бояться и наличных, доля расчётов по карточкам стремительно выросла. Похоже, Россия может уже в этом году последовать примеру Швеции, почти поголовно перейдя на безналичные расчёты в магазинах.

3. Сложно найти сейчас компанию, акции которой на фоне кризиса выросли, а не упали вместе со всем рынком. Тем не менее, такие компании существуют:

https://lenta.ru/news/2020/03/24/zoom/

На фоне пандемии коронавируса акции американской компании Zoom, занимающейся организацией видеоконференций, выросли на 40 процентов за последнюю неделю и более чем вдвое с начала года. Из-за этого оценка ее прибыли в первом квартале увеличилась на 68 процентов, сообщает Bloomberg.

Zoom удалось заработать из-за роста потребности в телеконференциях, к чему привел массовый переход компаний на удаленную работу. Число загрузок приложения увеличилось вдвое, соответственно, возросла и доля на рынке. В течение года Zoom рассчитывает на выручку 917 миллионов долларов, что вдвое выше прогноза.

Кризис – это не только проблемы, но и возможности. Если, конечно, вы готовились заранее, и если вы были достаточно удачливы, чтобы готовиться в нужном направлении.