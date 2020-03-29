 

Число жертв коронавируса в РФ выросло до девяти человек

29.03.2020, 18:48, Новости дня

В Пскове умер пациент, у которого был диагностирован коронавирус, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

В штабе отметили, что погибший не выезжал за границу и заболел после контакта с другим зараженным в регионе. У него были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Таким образом, число погибших от коронавируса в РФ возросло до девяти человек. По последним данным, в РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. 

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / “Лилль” одержал третью победу кряду в чемпионате Франции, обыграв на выезде “Анже”

14.03 / Назван континент без коронавируса

04.02 / ЦБ Австралии сохранил ставку на рекордно низком уровне

17.02 / CNN – от коронавируса до ксенофобии — один шаг

13.03 / Русал отчиталась о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза

11.02 / Ермак будет требовать отставки Пристайко и Тимошенко, НАБУ допросило Ахметова. Главное из Telegram-каналов

25.02 / Полицейские изъяли у жителя Москвы «бэтмобиль»

12.03 / Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Гайане

17.03 / Депутат Госдумы: Мошенники стали чаще использовать интернет для совершения преступлений

18.02 / В Казахстане предотвратили теракты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска