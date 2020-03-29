Мнение: Самозакрытие

29.03.2020, 18:42, Разное

Из самых разных мест приходят сообщения о начавшихся перекрытиях транспортного сообщения. Пока только в отношении частных лиц и их автомобилей из других регионов. Каких-то подтверждений этому нет, но я, приехав вчера в Анапу, сам проходил на вокзале через кордоны казаков и полиции, через регистрацию и вопросы – с какой целью прибыл, записью всех данных и так далее. Полное впечатление, что на приехавших смотрели как на чумных. Уже есть сообщения о том, что Чечня разворачивает всех неместных, закрыт сезон на всем Черноморском побережье, закрыт ряд городов в Ленинградской области и так далее. В условиях, когда федеральные власти мнут уши и размышляют, местные начинают действовать. Причем каждый так, как считает нужным. Призыв "Сиди дома" регионы понимают вполне себе буквально.

Фактически карантин по всей стране вводится явочным порядком и как всегда – стихийно и хаотично. Это лучше всего свидетельствует о степени готовности федерального центра к чрезвычайным ситуациям. Надо понимать, если случится война, то Кремль тоже будет неделю думать и соображать, а воевать будут на местах как смогут. (Кстати, война 080808 начиналась примерно так же, и за 12 лет если что-то и изменилось, то точно не в лучшую сторону).

Идет фрагментация страны в прямом эфире. Что плохо в такой ситуации – когда верховное божество, наконец, решит что-то делать, то это будет сделать в условиях стихийной и бурно развивающейся самоблокады в регионах на порядки сложнее. Но так всегда происходит – если ты не решаешь проблемы, то они решаются самостоятельно. Но точно не так, как тебе хочется.