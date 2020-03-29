 

Поклонники: Роза Сябитова заметно поправилась из-за ухода возлюбленного

29.03.2020, 18:30, Разное

Популярная ведущая Роза Сябитова пояснила поклонникам, из-за чего сильно поправилась. Напомним, не так давно некоторые подписчики знаменитости посоветовали ей похудеть и обратить внимание на внешний вид.
Сябитова ни в коем случае не обижается на интернет-пользователей, но считает, что сейчас «жирок» ей очень необходим, так как она не знает, сколько времени ей нужно будет провести на карантине. Отметим, телеведущая решила добровольно изолировать себя на время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что Сябитова отрицает слухи о связи набора веса с уходом возлюбленного, поклонники не согласны с ней, считая именно несчастливые романтические отношения ключевым фактором.

Недавно стало известно, что возлюбленный телеведущей проекта «Давай поженимся!» является бизнесменом. Впрочем, житель нашел себе более молодую девушку, и это очень ранило Сябитова, так как она хотела построить с ним семью.



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