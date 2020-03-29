 

Макрон призвал итальянцев «не опьянеть» от помощи России

29.03.2020, 18:30, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал гражданам Италии «не опьянеть» от гуманитарной помощи РФ и Китая и относиться к ней с осторожностью.

«О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не рассказать, что Франция и Германия доставили в Италию 2 млн масок и десятки тысяч халатов?» – цитирует France 24 Макрона. 

Он добавил, что нельзя допускать «опьянения» от того, что делают международные партнеры и конкуренты.

Президент Франции призвал европейцев к солидарности в борьбе с пандемией. Макрон также назвал европейское сообщество сильным и заявил, что не желает видеть Евросоюз эгоистичным и разделенным.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Ризатдинова занялась боксом

21.02 / Двести тысячелетий: в арктических озёрах найдены неизвестные древние виды рыб

27.03 / Россиянам посоветовали “космические” тренировки

07.02 / Безработица в США начала расти

09.02 / Вирусная статистика: новые данные о заболевших и выздоровевших

14.03 / Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией

18.02 / Кремлю задали вопрос о решении суда Гааги по делу ЮКОСа

03.02 / Посетить Дальний Восток по электронной визе смогут жители 53 стран

06.03 / Главу стройкомпании в Подмосковье обвинили в хищении 3 млрд рублей на оборонном заказе

03.02 / В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска