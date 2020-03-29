 

Сергей Лазарев показал, как его сын учит младшую сестру выговаривать его имя

29.03.2020, 18:30, Разное

Сергей Лазарев поделился с интернет-пользователями милым видео подросших детей. На нём сын исполнителя учит младшую сестру разговаривать.
На личной странице в Instagram Сергей Лазарев разместил небольшое видео из семейного архива. В кадре дети музыканта сидят рядом друг с другом и мило общаются: Никита учит младшую сестру Аню произносить его имя по слогам. Малышка внимательно слушает брата, смеется и даже пытается повторить то, что он просит. Однако, несмотря на все старания, у неё это не совсем получается.

Стоит отметить, что данный видеоролик Лазарев снял во время карантина. Он, как и многие звёзды российского шоу-бизнеса, вынужден был отменить свои предстоящие выступления до тех пор, пока ситуация с пандемией коронавируса не улучшится. Тем не менее, артист даже сейчас не прекращает работу над новым музыкальным материалом и концертной программой.

Под видео певец обратился к своим подписчикам с просьбой оберегать своих близких людей и стараться оставаться дома в опасное для здоровья время. За прошедшие сутки ролик посмотрели почти 454 тысячи интернет-пользователей.



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