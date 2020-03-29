На Филиппинах разбился пассажирский самолет с медиками на борту

29.03.2020, 18:30, Новости дня

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение при вылете из международного аэропорта Манилы, сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла в международном аэропорту имени Ниноя Акино, передает ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin.

По информации СМИ, эвакуационный рейс направлялся из аэропорта Манилы в Японию. На борту находились четверо членов экипажа, врач, медсестра, больной канадец и сопровождающий его житель США.

Борт загорелся при взлете, после падения все восемь человек погибли.

Ранее возгорание двигателя произошло у пассажирского самолета ATR-72 в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск.