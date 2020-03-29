OnePlus прекращает выпуск смартфона 7T Pro

29.03.2020, 18:30, Разное

Китайский производитель OnePlus готовится представить свою последнюю флагманскую серию OnePlus 8. В связи с тем, что смартфона OnePlus 7T нет в наличии, эксперты отмечают, что серия OP8 скоро появится.

Для производителей обычным явлением является прекращение выпуска старого флагмана в связи с появлением нового флагмана. Похоже, что это будет осуществлено с выходом серии OnePlus 8. Согласно отзывам пользователей сети, официальный сайт OnePlus и флагманские магазины удалили OnePlus 7T Pro с каталога товаров. Единственная доступная модель этого гаджета – ограниченная серия McLaren 12 ГБ + 512 ГБ.

OnePlus 7T Pro – последний флагман компании, который появился в октябре прошлого года. Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Fluid AMOLED с разрешением 3120 × 1440. Он поддерживает частоту обновления 90 Гц, HDR10 + и использует датчик отпечатка пальца под экраном. Что касается аппаратного обеспечения, это устройство использует процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Он имеет до 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и 256 ГБ (UFS3.0). Смартфон также поставляется с аккумулятором емкостью 4085 мАч, который поддерживает Warp Charge 30T. Что касается камеры, тройные задние камеры имеют 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586 + 16-мегапиксельный суперширокоугольный (117 градусов) + 8-мегапиксельный телеобъектив с функцией лазерной фокусировки. OP7T Pro на передней панели оснащен сенсором Sony IMX471 16MP.

В новую серию OnePlus войдут как минимум два смартфона. OP8 и OP8 Pro должны появиться в апреле этого года. Согласно предположениям, в OP8 Pro задействуют 6,65-дюймовый дисплей AMOLED QHD + и частоту обновления до 120 Гц. Разработчики будут использовать процессор Qualcomm Snapdragon 865 SoC с оперативной памятью до 12 ГБ. Он также может включать батарею емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю на 50 Вт и беспроводную зарядку. Основной камерой является датчик Sony IMX 686.