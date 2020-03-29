Смешко о командовании в Украине: Персональная ответственность продолжает распыляться между генералами и чиновниками

29.03.2020, 18:15, Новости дня

Последние изменения в командовании украинскими военными размывает ответственность за принятие решений, считает бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины, бывший глава Службы безопасности Украины, руководитель партии “Сила и честь” Игорь Смешко.

Такое мнение он выразил 29 марта в Facebook.

“В условиях войны вертикаль командования упрощается, а не усложняется. Персональная ответственность каждого элемента вертикали должна быть очевидной для всех. А у нас она продолжает распыляться между все большим числом дополнительных генералов и чиновников. Которые затем – утонут в совещаниях и согласованиях. И в подковерной борьбе за доступ к ушам президента и к теневому контролю над ресурсами и бюджетом на оборону”, – написал Смешко.

Экс-глава СБУ привел пример США, где, по его словам, высшим военным командованием являются два человека – президент и министр обороны, а остальные могут советовать, но обязаны выполнять приказы.

“Заложенная [экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром] Турчиновым и [пятым президентом Украины Петром] Порошенко “новая” модель “национальной безопасности” разрушила близкую к США, существующую до них модель. Целью внесения ими изменений в законодательство было спасение их от ответственности за Крым и оккупированные территории. Закон о “национальной безопасности”, который был принят при них – это закон “коллективной опасности” и персональной безответственности за возможное бездействие при необходимости принятия быстрых стратегических и оперативных решений. Особенно – во время кризиса или войны”, – объяснил Смешко.

Он считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит “тянуть на себя весь негатив этого провального сценария игры, написанном до него, и играть в спектакле, который не спасает, а калечит”.

“Аплодисментов потомков – не будет”, – заявил экс-глава СБУ.

В умовах війни – вертикаль командування спрощується, а не ускладнюється. Персональна відповідальність кожного елемента… Posted by Ігор Смешко on Pühapäev, 29. märts 2020

Верховная Рада 4 марта приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начальника Генерального штаба. Теперь начальник Генерального штаба не является главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

27 марта Зеленский сделал ряд перестановок в руководстве ВСУ. Так, он уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ и назначил на пост главы Генштаба Сергея Корнийчука. Хомчак указом президента стал главнокомандующим ВСУ. Кроме того, бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев стал командующим Объединенными силами ВСУ.