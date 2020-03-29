В составе “Валенсии” коронавирусом заболели 25 членов клуба – СМИ

29.03.2020, 18:15, Новости дня

В футбольном клубе “Валенсия” коронавирусом заразилось 25 членов клуба, сообщает испанское издание Marca.

Как утверждает ресурс, среди заболевших 15 сотрудников клуба и 10 игроков.

Сейчас известно о троих игроках “Валенсии”, у которых подтвердился COVID-19: Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя. О болезни сообщили сами игроки.

Испанских клуб не называет имена зараженных футболистов и сотрудников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось почти 682 тыс. человек. Число жертв составило 31 882, вылечилось более 145 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Испании по состоянию на 29 марта зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 насчитывается 78 797, из них 14 729 выздоровели, а 6 528 – погибли.