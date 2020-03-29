СМИ назвали претендентов на должности глав Минздрава, Минэнерго и Минфина Украины

29.03.2020, 18:15, Новости дня

Определились претенденты на должности новых министров энергетики, министра финансов и министра здравоохранения Украины, кандидатуры которых могут в ближайшее время вынести на утверждение Верховной Рады. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает 29 марта УНИАН.

Ольга Буславец претендует на должность главы Минэнерго, Сергей Марченко – на пост министра финансов, а Максим Степанов – главы Минздрава. Все они, по данным агентства, проходили сегодня собеседование у нескольких десятков народных депутатов фракции “Слуга народа” в Верховной Раде.

На встрече также присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эту информацию подтверждает источник LIGA.net, по его словам, встреча проходила в киевском конгрессно-выставочном центре “Парковый”. Кандидатуры должны быть предложены для утверждения на ближайшем заседании Рады, которое может состояться 30 марта.

Собеседник агентства утверждает, что “с голосами пока не очень, особенно под Степанова”.

Степанов – бывший председатель Одесской облгосадминистрации. Буславец – бывший руководитель директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. Марченко – бывший заместитель министра финансов, он также был заместителем главы Администрации Президента Украины в бытность президентом Петра Порошенко.

О том, что в ближайшее время могут быть уволены министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец, писала 27 марта “Украинская правда”, ссылаясь на источник в пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Такую же информацию обнародовало издание LB.ua.